Bursa'da İznik Gölü'nde 8 yaşındaki çocuk boğuldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun cansız bedeni bulundu.
Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yenişehir'den gelerek İznik Gölü'ne giren Yusuf Akdeniz, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra çocuğun cansız bedeni çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu.
Çocuğun yakınları göl kenarında fenalık geçirdi.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Yaşam