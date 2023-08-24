Bursa'da İznik Gölü'nde 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun cansız bedeni bulundu.