Bursa'da hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan yüksek hızlı tren inşaatında çalışan Abdullah Aydın'dan 2 gündür haber alınamıyor. İş arkadaşları durumu yetkililere bildirdi ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bursa'da hızlı tren inşaat şantiyesinde kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyor.
Olay, Yenişehir ilçesi Ebeköy mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren inşaatına meydana geldi. Yüksek hızlı tren inşaatında çalışan Abdullah Aydın'dan (30) 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye AFAD, Jandarma ve sivil arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Abdullah Aydın'ın inşaat şantiyesinde kaldığı, en son 2 gün önce şantiyenin koğuşunda görüldüğü öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam