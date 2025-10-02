Haberler

Bursa'da Fotokapanlara Yansıyan Kurtlar, Yaban Hayatı Koruma Çalışmalarını Gözler Önüne Serdi

Güncelleme:
Bursa'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara iki kurt yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kurtların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara, kurtlar yansıdı. 2 kurt, ağaçların arasında gezinirken görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtlar yansıdı. 2 kurt, sakin adımlarla ormanda dolaşırken görüntülendi. Görüntüler DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Doğanın vahşi ve özgür ruhu. Dağların derinliklerinde yürüyen bu asil yırtıcılar, ekosistemin sağlıklı olduğunun en güçlü işaretidir" mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
