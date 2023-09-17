Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde Çimento Fabrikası yanında çıkan orman yangını, 150 personelin müdahalesiyle alevler yerleşim alanına yaklaşmadan 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 araç 20 personel, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 araç 30 personel ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri karadan, 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.