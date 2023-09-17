Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, 150 personelin müdahalesiyle alevler yerleşim alanına yaklaşmadan 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde Çimento Fabrikası yanında çıkan orman yangını, 150 personelin müdahalesiyle alevler yerleşim alanına yaklaşmadan 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 araç 20 personel, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 araç 30 personel ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri karadan, 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam