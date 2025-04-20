Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuğun Çenesine Kıyafet Askısı Saplandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Meryem B.'nin çenesine, oynadığı kıyafet askısı saplandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak'taki bir evde meydana geldi. Meryem B., iddiaya göre yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı. Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı. Meryem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.