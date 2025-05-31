Bursa'da 14'üncü Börek Festivali: 11 Metre Börek Yiyen Birinci Oldu

Bursa'da 14'üncü Börek Festivali: 11 Metre Börek Yiyen Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen '14'üncü Börek Festivali'nde Ali Kılıç, 5 dakikada 11 metre börek yiyerek birinci oldu ve 10 gram altın kazandı.

BURSA'da, '14'üncü Börek Festivali'nde 5 dakika içinde 11 metre uzunluğunda börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olarak 10 gram altının sahibi oldu.

Kentte bu yıl 14'ncüsü düzenlenen 'Börek Festivali', 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Toplam 40 adayın katıldığı yarışmada 5 dakikada 11 metre börek yiyen Ali Kılıç, 1'inci olup 10 gram altın kazandı. Aynı sürede 10,5 metre börek yiyen Fatma Arslan 5 bin TL ve 9 metre börek yiyen Uğur Dündar ise 2 bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Festivali geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Hasan Acar, "Düzenlediğimiz etkinlikte, yarışmayı izleyenlere de 900 kilo börek ikram ettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı kişisel finans bilgileri konusunda vatandaşları uyardı

Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Kamu Denetçiliği devreye girdi, emekli olup geriye dönük 20 aylık emekli maaşı aldı

Hem emekli olup hem de geriye dönük maaş almak mümkün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.