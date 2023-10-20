Burhaniye'de hastane tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin sürücüsü dönel kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane tabelasının bulunduğu giriş duvarına çarptı. Sürücü araçta sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hastane tabelasının bulunduğu giriş duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
F.A. idaresindeki 10 ADH 845 plakalı kamyonet, sürücünün dönel kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhaniye Devlet Hastanesi tabelasının bulunduğu giriş duvarına çarptı.
Sürücünün araçta sıkışarak yaralandığı kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından söz konusu hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.