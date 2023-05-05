Burhaniye Belediyesi Yağışlı Havalarda Ulaşım Sorununu Çözüyor

Burhaniye Belediyesi ekipleri, Kurucaoluk Mahallesi'nde yaşanan ulaşım sorununu çözmek için çalışmalar yapıyor. Yağmur suyu geçişleri için yapılan çalışmalarla yolun deforme olması önlenirken, köy tuvaletleri de yenilendi.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, Kurucaoluk Mahallesi'nde yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorununu çözmek için çalışmalara devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurucaoluk'un yayla yolunda, yağmur suyu geçişleri için dört ayrı yere koruge boru montaj etti. Yağmur suyu geçiş kanallarında yapılan çalışmalarla da dört ayrı noktaya boru atılarak yolun yağışlar nedeniyle deforme olması önlenmiş oldu. Daha önce tahrip olan yollar ise yapılan çalışmalar ile yenilendi.

Zamanla yıpranarak kullanılamayacak durumu gelen ve atıl durumda bulunan köy tuvaletlerine de müdahale eden Fen İşleri ekipleri; tuvalette kullanılamaz durumda olan su tesisatı, lavabo ve aynaları yenilenme işlerinin yanında daha önce sorun olan elektrik bağlantılarını da sağlayarak tuvaletlerin yeni bir çehreye kavuşmasını sağladı.

İlçenin tüm mahallerine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerinin taleplerini değerlendirerek program dahilinde yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.