Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'ndaki Yangın Yeniden Başladı
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan yangın, kontrol altına alındıktan sonra tekrar başladı. Arazinin koşulları nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangına havadan müdahale devam ediyor.
Burdur'da Karanlıkdere kanyonunda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
BURDUR - Burdur'da 2 Ekim'de başlayan ve 2 gün boyunca yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınan Karanlıkdere kanyonundaki yangın tekrar başladı. Arazinin koşulları nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yangına havadan müdahale sürüyor
Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık Köyü yakınlarında bulunan Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim tarihinde yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin 2 gün boyunca süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. 5'inci gününe giren yangına arazi koşulları nedeniyle karadan müdahale edilemezken helikopterler ile yangına müdahale ediliyor