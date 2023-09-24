Burdur'da Traktör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalışır vaziyetteki traktörün vitesine ayağı çarpan bir kadın, traktörün hareket etmesi sonucu düşerek lastiğin altında sürüklendi ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalışır vaziyetteki traktörün vitesine ayağı çarpınca bir anda hareket eden traktörden düşerek lastiğin altında sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Burdur'un Tefenni ilçesi Ece köyü yolu Karabedel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suna Demir (65) ve kocası Türkay Demir, Karabedel mevkiinde bulunan bahçelerine çalışmaya gitti. Bahçe de işleri bittikten sonra 15 FC 684 plakalı pikaplarına binen çift, pikabın aküsü bittiği için 32 PR 121 plakalı traktörleri ile akü takviyesi yapmak istedi. Traktörü pikabın önüne çekerek takviye kablolarıyla akü takviyesi yapan Suna Demir daha sonra çalışır vaziyetteki traktörde yanlışlıkla ayağı vitese değince traktör bir anda harekete geçip pikabın tamponunun üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Suna Demir traktörden düşerek pikap ile traktör arasına sıkıştı. Traktörün pikabın üzerinden yere inmesiyle traktör tekerinin altında kalan Suna Demir sürüklenmeye başladı. Eşi Türkay Demir hemen traktörün peşinden koşup durdursa da talihsiz kadın kanlar içinde yerde kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Suna Demir'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURDUR