Burdur'da Tır ile Çarpışan Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Fahrettin Güngör, idaresindeki 32 ADK 756 plakalı Gölhisar Orman İşletme Şefliğine ait hafif ticari araç, Denizli-Fethiye kavşağında Murat Ayaz'ın kullandığı 15 AAG 359 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Güngör, 112 Acil Sağlık ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam