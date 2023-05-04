Burdur'da Sağanak Yağmur ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Burdur'da yaşanan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, ev ve iş yerleri su bastı. Yaşanan yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yollar, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Burdur'da bugün sağanak yağmurun ardından başlayan dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1,5 saat süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle kentte bazı yollar su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünürken yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde de bir ekmek evinde pişi yapan 3 kadının bulunduğu evi de su bastı. Mahsur kaldıklarını belirten kadınların bulunduğu yere polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 3 kadın kendi imkanları ile kurtuldu. Kentin bazı noktalarında trafikte yağış nedeniyle mahsur kalan sürücüleri de itfaiye ekipleri kurtardı.