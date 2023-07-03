Burdur'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu ise iyi.