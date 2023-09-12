Burdur'da Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet direğe çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde kamyonetin direğe çarpması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.

Yabancı uyruklu Rahid El Hudur (22) idaresindeki 06 DCP 801 plakalı kamyonet, Çavdır-Tefenni kara yolu Korkuteli Kavşağı'nda yol kenarındaki trafik levhası asılı direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hudur ve yanındaki yabancı uyruklu Ümran Hamduş (35), sağlık ekibince Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Hamduş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.