Burdur'da Doğal Gaz Kokusu Sebebiyle Genç Adam Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da, arkadaşlarının ulaşamadığı Emrecan G. evinde bitkin halde bulundu. Doğal gaz kokusunun belirlenmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emrecan G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da arkadaşlarının telefonla arayıp ulaşamadığı Emrecan G. (27) evinde bitkin halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. 4 katlı apartmanın üst katındaki daireye balkon kapısını açarak giren ekipler, içeride doğal gaz kokusu olduğunu belirledi.

Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde oto boya ve kaporta işi yapan Emrecan G.'ye telefonla ulaşamayan arkadaşları dün saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Armağan İlci Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın üst katındaki dairenin balkon kapısını açarak girdikleri evde doğal gaz kokusu olması üzerine camları açarak evi havalandırdı. Ekipler Emrecan G.'yi malzemelerin konulduğu küçük odada bitkin halde buldu. Emrecan G. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
