Burdur'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları yataklarında yakaladı. Deprem, Burdur ve çevre illerde hissedildi. Valilikten yapılan açıklamada ise herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem: "Şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır"

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli korkuya sebep oldu.

Burdur güne deprem ile uyandı. Sabah saat 08.28 Yeşilova ilçesi Elden Köyü merkezli 4.4 şiddetinde depreme vatandaşların çoğu yatağında yakalandı. 7.2 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Burdur ve çevre illerde hissedildi.

Valilikten açıklama geldi

Deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Burdur Valiliği; "13.11.2023 Pazartesi Günü saat 08: 30 sıralarında merkez üssü Burdur İli Yeşilova ilçesi olan 4.4 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.Yaşanan depremle ilgili şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizle, saygıyla duyurulur." paylaşımında bulundu.