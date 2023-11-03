Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vefat eden mesai arkadaşları için dua okuttu

BURDUR Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, geçen hafta trafik kazasında vefat eden mesai arkadaşları Muharrem Çelen için dua okuttu, pişi dağıttı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan İtfaiye Eri Muharrem Çelen, geçen cumartesi sabahı mesaiye gelirken İnsuyu Kavşağı'nda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya savrulan araçtaki Çelen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çelen için İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ve itfaiye personeli ile aileleri tarafından imece usulü pişi pişirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başkan yardımcıları Hülya Eraslan ve Mustafa Bozkurt ile belediye birim müdürleri, belediye ve itfaiye personeli katıldı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Geçtiğimiz hafta trafik kazasında kaybettiğimiz mesai arkadaşımız Muharrem Çelen için bugün itfaiye müdürlüğündeki arkadaşlarımız hayır pişisi düzenledi. Biz de katıldık. Genç kardeşimizi erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Geride kalan yakınlarına, mesai arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine bir kez daha sabır diliyorum" dedi. (DHA)