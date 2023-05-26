Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sivrisinek kovar fesleğenleri vatandaşlara dağıttı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Cuma Namazı çıkışında dağıttığı ve doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğenler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Fesleğen kokusundan hoşlanmadığı bilinen sivrisineklerden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal yöntemleri tercih ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, Cuma Namazı çıkışında vatandaşlara fesleğen dağıtımı gerçekleştirdi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un, Cuma Namazı çıkışında dağıttığı ve doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğenler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etrafa yaydığı hoş kokusunun yanı sıra doğal sivrisinek kovar olarak bilinen fesleğene olan ilgi havaların ısınmasıyla birlikte daha da arttı. Fesleğen kokusundan hoşlanmadığı bilinen sivrisineklerden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal yöntemleri tercih ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, Cuma Namazı çıkışında vatandaşlara fesleğen dağıtımı gerçekleştirdi. Fesleğen dağıtım etkinliğine Buharkentli vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, dağıtılan fideleri alan vatandaşlar Başkan Erol'a teşekkür etti.

Pazar yerinde dağıtımı yapılan fesleğenleri almak isteyen vatandaşlar, stant önünde uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaş kokusu için kimileri ise sivrisineklerden korunmak için fesleğenleri aldığını söyledi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erol ise paylaşımında "Her kokusunda mutluluk, sevgi ve huzur getiren fesleğenleri Cuma namazı çıkışında pazar yerinde vatandaşlarımıza dağıttık" ifadelerine yer verdi. - AYDIN