Buğday başakları Ağrı'yı sarıya boyadı

Ağrı'da yetiştirilen buğday başakları, kentin birçok noktasını sarı renge bürüdü. Gün batımında ise tarlalar ayrı bir güzellik kazandı.

- Buğday başakları altın sarısı rengiyle göz kamaştırdı

AĞRI - Ağrı'da kentin birçok köşesini sarıya boyayan buğday başakları, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Ağrı'da kentin birçok noktasında yetiştirilen ve sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen buğday başakları tarlaları renklendirdi. Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen buğday başağı tarlaları bulunduğu bölgelere ayrı bir güzellik katıyor.