Bucak'ta Ormanlık Alanda İş Makinesi Alev Aldı

Burdur'un Bucak ilçesindeki ormanlık alanda bulunan ağaç kesim sahasında çalışan iş makinesi, bir anda alev aldı. İş makinesinin etrafını saran alevlere itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesindeki ormanlık alanda bulunan ağaç kesim sahasında çalışan iş makinesi, bir anda alev aldı. İş makinesinin etrafını saran alevlere itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bucak ilçesi Dutalan köyünde bulunan ormanlık alan kısmındaki kesim sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz A.'ya ait iş makinesi, çalışma esnasında motor kısmından çıkan kıvılcımlar sonucu bir anda alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. İş makinesi ise tamamen yanarak küle döndü. - BURDUR