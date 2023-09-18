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Bucak'ta İnşaat Halindeki Evde Yangın

Yaşam Haberleri

Burdur'un Bucak ilçesinde inşaat halindeki bir evin içerisinde bulunan saman balyaları yanarak kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde inşaat halindeki bir evin içerisinde bulunan saman balyaları yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yörükler Mahallesi'nde Abdurrahman Ş.'ye ait evin inşaatında bulunan balyalar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında saman balyaları yanarak kül oldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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