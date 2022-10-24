Bu nasıl kız isteme töreni! Damat adayı tişörtle geldi, müstakbel gelin misafirleri terlikle karşıladı

Sosyal medyada paylaşılan kız isteme törenine ait görüntüler kısa sürede gündem oldu. Gelin adayı genç kız ev terliğiyle misafirlerini karşılarken, damat adayı gencin ise kız istemeye tişört ve eşofman altıyla gelmesi akıllara durgunluk verdi. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili şaşkınlıklarını belirten çok sayıda paylaşım yaptı.

Son dönemlerde sosyal medyada popüler hale gelen kız isteme töreni videolarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu video daha öncekilerden biraz farklı...

KIZ KAPIYI TERLİKLE AÇTI

Bahsi geçen videoda damat adayının tişörtle geldiği, müstakbel gelinin ise kapıyı terliklerle açtığı görülüyor. Aile üyelerinin eve girmesinin ardından kız istemeye geçiliyor. Bu esnada yaşananlar da bir hayli ilginç...

FİNCANLARA BURUNLARINI SÜRDÜLER

Gelin adayı, müstakbel eşi için tuzlu kahve hazırlarken erkek tarafının getirilen kahvelere burunlarını sürmesi dikkat çekti. Kısa sürede çok izlenenler arasına giren bu görüntülere kimse bir anlam veremedi.

"NE İZLEDİM BEN"

Gönderinin altına "Nezaket yok, zariflik yok, incelik yok. Kaba saba tavırlar. Kendilerini rezil etmekten başka yaptıkları bir şey yok", "Ne izledim ben", "Yani video da o kadar çok enteresan şey var ki hangisine takılacağımı bilemedim", "Çok korkuyorum böyle bir şeye denk geleceğim diye" şeklinde yorumlar yapıldı.

O paylaşımlardan bazıları: