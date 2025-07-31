Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var

Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
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Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
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Düğünlerinde ilginç bir dans koreografisi yapan gelin ve damat, "ölü taklidi" sahnesiyle dikkat çekti. Damadın aniden yere yığıldığını gören bir arkadaşı gerçek sanarak panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Eğlenceli ve farklı bir düğün anısı bırakmak isteyen bir çift, düğün gecesi sıra dışı bir dans koreografisi hazırladı. Dans sırasında damat, aniden kendini yere bırakarak "ölü taklidi" yaptı. Şaşkınlık yaratan bu sahneye izleyenlerden biri gerçek sanarak panik içinde damada koştu.

Görüntülerde, damadın hareketsiz kalması üzerine endişelenen bir arkadaşının sahneye fırladığı ve damadın sağlık durumunu kontrol etmeye çalıştığı görülüyor. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine salonda önce derin bir nefes alındı, ardından kahkahalar yükseldi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

millet hepten kafayı yedi

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