Bozkurt Belediyesi, 2023 İlaçlama Programı ile Sivrisinek ve Haşere Popülasyonunu Kontrol Altına Alıyor

Bozkurt Belediyesi, havanın ısınmasıyla artan sivrisinek, haşere ve böcek popülasyonun önüne geçebilmek için düzenli ilaçlama çalışması yapıyor. Belediye, bu kapsamda sürekliliği sağlamak amacıyla 2023 İlaçlama Programı'nı oluşturduğunu duyurdu. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sağlığın ve yaşam kalitesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ilçenin daha yaşanabilir ve huzurlu bir yer haline getirilmesi için titizlikle çalıştıklarını belirtti. Başkan Çelik, 'Sivrisinek, haşere ve böcek gibi zararlı organizmaların etkisini azaltmak için ilaçlama faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarımıza yaz ayı süresince devam edeceğiz' dedi.

Bozkurt Belediyesi, havanın ısınmasıyla artan sivrisinek, haşere ve böcek popülasyonun önüne geçebilmek için düzenli ilaçlama çalışması yapıyor. Belediye, bu kapsamda sürekliliği sağlamak amacıyla 2023 İlaçlama Programı'nı oluşturduğunu duyurdu.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sağlığın ve yaşam kalitesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ilçenin daha yaşanabilir ve huzurlu bir yer haline getirilmesi için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Çelik, "Sivrisinek, haşere ve böcek gibi zararlı organizmaların etkisini azaltmak için ilaçlama faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarımıza yaz ayı süresince devam edeceğiz" dedi.