Boynuzları ateşe verilen boğanın, matadordan aldığı intikam kötü oldu

Gösteri amacıyla kullanılan boğaların zaman zaman çileden çıktıkları anlar gündem oluyordu. Fakat göstericiler bu sefer daha da ileri giderek boğanın boynuzlarını ateşe verdi.

KARŞISINA GEÇİP DURDU

Matador, boğanın boynuzlarını ateşe verdikten sonra karşısına geçip durdu. Boğayı alt edebileceğini düşünen matador, adeta dehşeti yaşadı.

KALDIRIP YERE VURDU

Boynuzları ateşe verilen boğa, hızlı şekilde matadorun üzerine doğru koşarak altına girdi. Daha sonra ise kaldırıp yere vurdu. Kendisini merdivenlerde bulan matadorun, aldığı darbe nedeniyle yerden kalkamadığı görüldü.