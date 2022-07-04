Boynuzları ateşe verilen boğanın, matadordan aldığı intikam kötü oldu - Haberler

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Boynuzları ateşe verilen boğanın, matadordan aldığı intikam kötü oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Gösteri amacıyla boynuzları ateşe verilen bir boğa, önünde duran matadoru boynuzlarıyla kaldırdıktan sonra yere yapıştırdı. Matadorun yerden kalkamadığı görüldü.

Gösteri amacıyla kullanılan boğaların zaman zaman çileden çıktıkları anlar gündem oluyordu. Fakat göstericiler bu sefer daha da ileri giderek boğanın boynuzlarını ateşe verdi.

KARŞISINA GEÇİP DURDU

Matador, boğanın boynuzlarını ateşe verdikten sonra karşısına geçip durdu. Boğayı alt edebileceğini düşünen matador, adeta dehşeti yaşadı.

KALDIRIP YERE VURDU

Boynuzları ateşe verilen boğa, hızlı şekilde matadorun üzerine doğru koşarak altına girdi. Daha sonra ise kaldırıp yere vurdu. Kendisini merdivenlerde bulan matadorun, aldığı darbe nedeniyle yerden kalkamadığı görüldü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

Babilya :

Merak etmeyin . Bizim ülkemizde de hayvanlara zulüm o kadar çoğaldıki onlara benzemeye başladık.

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mavii1989:

keşke dönüp bir darbe daha yapsaydı o zaman daha çok mutlu olurdum ölümü garanti olurdu.Hayvanlar siz eğlenin diye yaratılmadı.

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Mustafa Buyuk:

Insan kılığında canavar bunlar kötüler için yaşasın cehennem

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