İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay
Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kalabalık şaşkınlıkla izlerken genç kadının teklifi kabul etmesi alkışlarla karşılandı.
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen Saraçhane eylemlerinde beklenmedik bir an yaşandı. Kalabalık arasında bulunan bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.
ÇEVREDEKİLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Göstericiler ve çevrede bulunanlar büyük şaşkınlık yaşarken, genç kadının teklifi kabul etmesiyle alkış ve tezahüratlar yükseldi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.