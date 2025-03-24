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İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay

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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kalabalık şaşkınlıkla izlerken genç kadının teklifi kabul etmesi alkışlarla karşılandı.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen Saraçhane eylemlerinde beklenmedik bir an yaşandı. Kalabalık arasında bulunan bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Göstericiler ve çevrede bulunanlar büyük şaşkınlık yaşarken, genç kadının teklifi kabul etmesiyle alkış ve tezahüratlar yükseldi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.

İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıMustafa Sari:

Anne-Baba olmayı düşünürlerse çocukta muhtemelen maskeli olacak.

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Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

Niye eylemde yüzler gizlenir çünkü hain ve terörist olduğu için

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu kadar cesursunuz neden yüzünüzü kapatıyorsunuz

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Yorum Beğenme48
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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Erkek olursa adını Toma koyarsınız

Yorum Beğen305
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Haber YorumlarıHALİS ER:

2 erkek evleniyor

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Haber Yorumlarıalperen84:

bunlar evlenince çocuk falan yapmazlar bence. kedi köpek sahiplenirler

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

tıpkı Haçlı hıristiyan tipi evlilik teklifi. Gavurlaştınız haberiniz YOK.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İki yıl sonra başkasına verir yüzüğü.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp nin milakqtlarda sectigi polisler iste ne ciddiyet var nede agirlik var hafifcecik

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Haber Yorumlarıdetr rted:

Gençlerin kanı kaynar, yerlerinde duramazlar. Eğer ciddi bir okulda okumuyorlarsa, gece gündüz ders çalışmıyorlarsa, bir işte çalışmıyorlarsa zamanları bolsa onlar için eğlence çıktı demektir. Bu tür gösterilerde enerjilerini boşaltıyor. Azınlık bir grup genç ise ideolojik görüşleri gereği destek vermek zorunda hissediyor veya gercekten inaniyor. Şimdi bir muhasebe yapsınlar: Hangisi gerçekten İmamoğlu’nun suçsuz olduğuna inandığı için gösteri yapıyor hangisi sadece Erdoğan karşıtı olduğu için?

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