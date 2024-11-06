Böyle eğlence anlayışı mı olur? Zengin kadınların rezil partisi böyle görüntülendi

Yabancı ülkelerde maddi durumu iyi olan kadınların moda haline getirdiği kroken partisinde çekilen bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Tartışma yaratan görüntülerde kadınların, para karşılığında tuttukları yüzleri kar maskeli erkeklere her şeyi yaptırdıkları görülüyor.

"BÖYLE EĞLENCE ANLAYIŞI MI OLUR?"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Daha neler göreceğiz", "Böyle eğlence anlayışı mı olur?", "Erkekliğinize tüküreyim", "Ahlaksızlık", "Feminist bunlar işte" şeklinde yorumlar yapıldı.