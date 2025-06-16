Boş Yüzme Havuzundan Kurtarılan Yavru Tilki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde boş bir yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Turan, tilkiyi doğaya salmadan önce ona su verdi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde boş yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yavru tilki, bir bahçede bulunan boş yüzme havuzuna düşerek mahsur kaldı. Durumu fark eden Mehmet Turan, havuza girerek tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mehmet Turan, "Bağ-bahçe, bostan işlerimizi yapıyorduk. Bu civarda bizim komşunun bahçesinden sesler geldi. Sese doğru gittiğimizde, boş havuzun içerinde bir tilki yavrusunu gördük. Havuz yaklaşık 2 metre derinliğindeydi. Havuzun içi boştu, su yoktu. Tilki çıkamıyordu. Hava da sıcaktı, bitkin haldeydi. Havuzun içerisine girdim ve zor olsa da yakaladım. Okşayıp, biraz sevdikten sonra yemek ve su vermek istedim ama yemedi. Sadece su içti. Daha sonra doğaya saldım. Bu tür hayvanların öldürülmemesi lazım. Çünkü bunların doğaya faydası var, zararı yoktur. Bunun için korumak lazım" dedi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.