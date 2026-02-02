Tokat'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, boş bir evin balkonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için merdiven kullandı. Kurtarılan kediye mama ve su verilerek doğal ortamına bırakıldı.
Olay, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki boş evin balkonuna çıkan Kedi, burada mahsur kaldı. Balkondan kedi sesi geldiğini duyanların ihbarıyla adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler, kediyi kurtardı. Mama ve su verilen kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam