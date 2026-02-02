Tokat'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, boş evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki boş evin balkonuna çıkan Kedi, burada mahsur kaldı. Balkondan kedi sesi geldiğini duyanların ihbarıyla adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler, kediyi kurtardı. Mama ve su verilen kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.