Haberler

Tokat'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, boş bir evin balkonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için merdiven kullandı. Kurtarılan kediye mama ve su verilerek doğal ortamına bırakıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, boş evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki boş evin balkonuna çıkan Kedi, burada mahsur kaldı. Balkondan kedi sesi geldiğini duyanların ihbarıyla adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler, kediyi kurtardı. Mama ve su verilen kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda