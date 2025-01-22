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Bolu'daki Yangın Faciasında Aile Üyeleri İki Kayıp Verdi

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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında Müge Suyolcu ve kızı Pera Suyolcu hayatını kaybetti, eşliği Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu kurtuldu. Aile, İzmir'den kış tatili için gelmişti.

BOLU'daki yangın faciasında tatil için İzmir'den giden 4 kişilik aileden Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti; eşi Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) kurtuldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu, kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı. Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Ailenin sömestir tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

Bolu'daki Yangın Faciasında Aile Üyeleri İki Kayıp Verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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