Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Özellikle Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, 2 güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle kar lastiği takmadan yola çıkan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam