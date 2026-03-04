Haberler

Gerede'de Karla Kaplı Ormanda Karaca Görüntülendi

Bolu'nun Gerede ilçesindeki karla kaplı ormanda gezen bir karaca, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Karaca, bir süre izlendikten sonra ormanın derinliklerine doğru ilerledi.

Gerede ilçesinin yüksek kesimlerindeki karla kaplı ormanda karaca görüntülendi. Ormanda gezen karacayı fark eden kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti. Bir süre kendisini görüntüleyen kişiye bakan karaca daha sonra ormanın iç kısımlarına girerek gözden kayboldu.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
