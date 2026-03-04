Gerede'de Karla Kaplı Ormanda Karaca Görüntülendi

BOLU'nun Gerede ilçesinde karla kaplı ormanda gezen karaca, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gerede ilçesinin yüksek kesimlerindeki karla kaplı ormanda karaca görüntülendi. Ormanda gezen karacayı fark eden kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti. Bir süre kendisini görüntüleyen kişiye bakan karaca daha sonra ormanın iç kısımlarına girerek gözden kayboldu.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı