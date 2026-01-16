Haberler

Bolu'da Karla Kaplı Ormanda 2 Karaca Dron ile Görüntülendi

Bolu'da Karla Kaplı Ormanda 2 Karaca Dron ile Görüntülendi
Güncelleme:
Bolu'nun Seben ilçesinde kar yağışının ardından karla kaplı ormanda dolaşan iki karaca dron ile görüntülendi. Yaban hayatı koruma çalışmaları devam ediyor.

BOLU'nun Seben ilçesinde karla kaplı ormanda gezen 2 karaca dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Seben ilçesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı Seben ormanlarında dolaşan iki karaca dron ile görüntülendi. Karacaların ormanda ağaçların arasında koştukları anlar, görüntülere yansıdı. Diğer yandan Yaban hayatı geliştirme sahalarının bulunduğu Bolu'yu çevreleyen dağlarda geyik ve karaca gibi hayvanların korunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500

