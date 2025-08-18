Bolu'da Çatıya Çıkan Tilki İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

BOLU'da 5 katlı apartmanın çatısına çıkan tilki, itfaiye tarafından kurtarılırken, doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dağkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormandan inen tilki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki tilkiyi fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıya çıkan itfaiye, apartman sakinlerinin de yardımıyla tilkiyi yakaladı. İtfaiye ekibi tarafından kafese konulan tilki, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tilkinin çatıdan indirildiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
