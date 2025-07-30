Bolu'da 41 Çocuğun Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Valiliği öncülüğünde düzenlenen sünnet şöleninde 41 çocuk, süslenmiş makam aracıyla gerçekleştirilen şehir turunun ardından kutlama yapıldı.

BOLU Valiliği'nin öncülüğünde 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik için Vali Abdulaziz Aydın'ın makam aracı da süslenip, çocuklara tahsis edildi. Çocuklar, arazi araçları eşliğinde kentte tur atıldı. Bolu Valiliği'nin öncülüğünde Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü ile Bolu ATV Clup desteğiyle sünnet şöleni düzenlendi. '41 kere maşallah' sloganıyla 41 çocuğun sünnet olacağı şenlik öncesi Off-Road araçları ile ATV arazi araçları Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın makam aracı da süslenerek sünnet aracı oldu. Sünnet olacak bir çocuk makam aracının ön koltuğuna oturdu. Sünnet olacak çocuklar, araçlarla kent turu attı. Çocuklar, turun ardından sünnet şöleninin yapılacağı salona geçti.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evini soyup soğana çevirdiler

Beşiktaş'ın yeni yıldızına büyük şok: Evini soyup soğana çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.