Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan ana trafoda çıkan yangın paniğe neden olurken, yan tarafta bulunan belediyeye ait bina boşaltıldı.

Yangın, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulunan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yan tarafındaki ana trafoda yangın çıktı. Dumanı fark eden belediye personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediye binasında bulunan personeller ise önlem amacıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Patlama ihtimaline karşı ise cadde, belediye personelleri tarafından araçlarla trafiğe kapatıldı. AYDEM ekipleri tarafından mahallenin elektriği kesildikten sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından belediye personeli ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yangının aşırı yükleme ve sıcaklardan meydana geldiği öğrenildi. - MUĞLA