Bodrum'da Teknede Arı Sokması Sonucu İş Adamı Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede arı sokması sonucu fenalaşan iş adamı Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arının soktuğu iş adamı hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yarım saat kalp masajı yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede arı sokması sonucu fenalaşan iş adamı Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre Orak Adası'nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yapan 61 yaşındaki Aydın Berkman'ı sabah saatlerinde arı soktu. Berkman, kısa süre sonra fenalaştı. Teknede bulunan ailesi durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma Ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Berkman'ın arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.