Muğla Bodrum'da Çocuk Şenliği ve Resim Atölyesi Açıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği ve Resim Atölyesi açılışı renkli görüntülere sahne olurken; özel öğrencilerin sergilediği müzik ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel bir kolej ve Bodrum Beşiktaşlılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Çocuk Şenliği ve Resim Atölyesi Açılışı' renkli görüntülere sahne oldu. Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve Okul Müdürü Cengiz Vural'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veliler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, okul müdürlerinin açılış konuşmalarının ardından projeye destek verenlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, özel gereksinimli öğrencilerin kolej öğrencileriyle birlikte sergilediği vals gösterisi oldu. Programın devamında sergilenen Zeybek oyunu ve özel öğrencilerin hazırladığı 'Beyaz Kelebekler' gösterisi izleyicilerden büyük alkış topladı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezerek Görsel Sanatlar ve Resim Atölyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesiminden sonra atölyeyi inceleyen protokol üyeleri, şövalelerin başına geçerek öğrencilerle birlikte resim yaparak bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

'HER BİR ÇOCUĞUMUZUN DÜNYASININ EŞSİZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Etkinlik ile ilgili konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, "Özel eğitim gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın yanında olmak, onların bir nebze gelişiminde ailelerine yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında yanında olmak bizim için ulvi saydığımız bir görev. Özel eğitimde görev yapan öğretmenlerimiz fedakarca büyük bir emek ve sevgi ile öğrencilerimizle eğitim anlamında bir gelişim elde etmek üzere çaba sarf ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özel eğitim materyal geliştirme ve dağıtımı konusunda dünyada belki de çok benzeri görülmemiş bir ağa sahip çünkü bu materyalleri kolay bulamıyorsunuz, çoğu ahşaptan üretilmiş. Öğrencilerimizin sağlığını merkeze alan materyaller" ifadelerini kullandı.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural ise "Burada sadece bir etkinliğin açılışı için değil umutların, hayallerin ve sevginin bir araya geldiği çok özel bir anı paylaşmak için toplandık. Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak bizler her bir çocuğumuzun dünyasının eşsiz olduğuna inanıyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı bazen bir resimde bazen bir gülümsemede bazen de küçük bir dokunuşta kendini göstermektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı