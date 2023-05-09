Bodrum'da İz Bırakan Kayık Ustalarına Saygı Gecesi Düzenlendi

Bodrum Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi iş birliğiyle Bodrum ve Milas kaymakamlıkları ile Bodrum Ticaret Odası desteğiyle 'Bodrum'a İz Bırakan Kayık Ustalarına Saygı Gecesi' düzenlendi. Geceye, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kayık ustaları ve yakınları katıldı.

Bodrum Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi iş birliği, Bodrum ve Milas kaymakamlıkları ile Bodrum Ticaret Odası desteğiyle 'Bodrum'a İz Bırakan Kayık Ustalarına Saygı Gecesi' düzenlendi.

Bodrum'da deniz turizminin gelişiminde rol sahibi kayık ustalarını bir araya getirmek ve hayatını kaybeden ustaları anmak üzere Trafo Kafe'de düzenlenen saygı gecesinde; deniz emekçileri ve gıyabında ailelerine plaket verildi. Gecede, Bodrum'un yerel sanatçılarından Neco ve Tenekeci Mehmet de Bodrum türküleri seslendirdi.

Geceye; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Binbaşı Koray Kemiksiz, Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, meclis üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile oda yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, kayık ustaları ve yakınları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, "Kıymetli ustalarımızın el emeğiyle o günün şartlarında çok zor şartlarda burada emek vererek Bodrum'umuzun tanıtımına, mavi yolculuğun gelişmesine, istihdamına ve usta çırak ilişkilerinin olduğu o dönemde birçok kişiye ekmek kazandırarak çok büyük emekleri oldu. Bodrum'u Bodrum yapan, bugünlere gelmesinde ustalarımızın çok büyük emekleri var" dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Bodrum'a değer katan ustalara teşekkürlerini iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye katkı sunan ustaları anarak başladığı konuşmasında gecede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Aras, Bodrum'un değerlerine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bodrum'un kadim tarihinde yer alan süngercilik kültürü, gelişen tersanecilik kültürü, ustaların elinden çıkan o güzel teknelerimizle dünya denizlerinde yelken açan yelkencilerimiz, denizcilerimiz, turizmcilerimiz. Bodrum böyle bir kent. Tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle ama en çok da eşsiz insanlarıyla bir coğrafyayı coğrafya yapmıştır."

Aras, kuracakları Sünger Araştırma Merkezi ve Müze Projesi'nin çalışmalarının da devam ettiğini belirttiği konuşmasında, kayık ustaları için böyle bir araştırma merkezinin ve müzenin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışacaklarına söz verdi.