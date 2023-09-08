Bodrum'da dilencilik ve seyyar satıcılık denetimleri

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 31 kişiye toplam 19 bin 127 lira ceza kesildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle ve caddelerde dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapılıyor.

Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 24-25-26 Ağustos günlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi ve Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde izinsiz seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyeti gerçekleştiren şahısların tespiti yapıldı. Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şahıslara adli işlem başlatıldı.

TOPLAM 31 KİŞİYE 19 BİN 127 LİRA CEZA

Bodrum'un daha güvenilir bir yer olmasını sağlanmaya yönelik yürütülen denetim çalışmalarında ekipler, dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik uygulamalarda toplam 31 kişiye, 19 bin 127 Lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum genelinde denetimleri devam edecek.