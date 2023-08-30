Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında polis ekipleri ve motosikletli gruplar sirenler eşliğinde kortej oluşturup, ilçe turu attı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Bodrum'da düzenlenen bir dizi etkinlikle devam ediyor. Bu kapsamda, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve yunus ekipleri motosikletler ile kortej oluşturdu. Otogar önünde başlayan kortej Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde devam etti. Yerli ve yabancı turistler polis ekiplerine alkışlarla eşlik etti. Motosiklet timleri seyir halinde Türk bayrağı açtı. Korteje motosikletli gruplar ve pikap araçlar da katıldı.(DHA)