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Bitlis'te Yıldırım İsabet Etti: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kırsal alanda otlatılan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanları güvenli bir yere götüren çoban İhsan Söner'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen köy sakinleri, hayvanlarını kontrol etti. Köy sakinlerinden Yunus Çetiner, yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.