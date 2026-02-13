Haberler

Bitlis'te Köylüler Kış Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Bitlis'in Küllüce köyünde köylüler, kış için yakacak hazırlıklarına başladı. Hayvan dışkıları kalıplar halinde kesilerek güneşte kurutulup kışın yakıt olarak kullanılmak üzere istifleniyor.

BİTLİS'te kış ayları sona ermeden, gelecek kışın yakacak hazırlıkları başladı. Kış boyunca ağıllarda biriken hayvan dışkıları, köylüler tarafından kalıplar halinde kesilerek dışarıda kurumaya bırakılıyor. Yaz boyunca güneşte kuruyan tezekler, kışın soba ve tandırlarda yakıt olarak kullanılıyor.

Merkeze bağlı Küllüce köyünde her yıl bu dönemlerde bir araya gelen köylüler, ağıllardaki hayvan dışkılarını imece usulü kesip el arabalarıyla taşıyarak ağıl dışında istifliyor. Köylüler, farklı günlerde farklı bir ailenin ağılında toplanıp çalışmayı sürdürdüklerini, bu geleneği yıllardır yaşattıklarını belirtiyor. Çalışmayı daha keyifli hale getirmek için zaman zaman türküler de söyleyen köylüler, kısa sürede işi tamamlıp bir sonraki ağıla geçiyor.

Köylülerden Şehmus Atalay, her yıl aynı hazırlığı yaptıklarını ifade ederek, "Yaz aylarında kuruması için tezekleri ağılın dışında bir yerde istifliyoruz. Yaz boyunca kuruyan tezekler, kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor" dedi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

