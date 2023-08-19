Bitlis'te 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı

Bitlis Belediyesi ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği iş birliğiyle 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı. Köpeklerin aşıları yapıldıktan sonra kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Belediye veterineri, kısırlaştırmanın hayvanların saldırganlığını azalttığını belirtti. Gönüllü veterinerler ise halk sağlığı için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Bitlis'te belediye ekipleri ve gönüllü veterinerler tarafından 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı.

Belediye ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği iş birliğiyle sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 200 sahipsiz köpek, aşıları yapıldıktan sonra kısırlaştırıldı.

Belediye veterineri Ömer Selçin, kısırlaştırmayla hayvanların saldırganlığını yitirdiğini belirtti.

Selçin, "Çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmayı üçer aylık periyotlarla yapmayı planlıyoruz. Hayvanların kontrolleri, hastalanan hayvanların tedavileri yapılıyor. Halk sağlığını çok yakından ilgilendiren kuduz tehlikesine karşı da parazit aşısı yapıyoruz." dedi.

Gönüllü Veterinerler Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atış da "Sağlıklı hayvanlar, güvenli sokaklar, mutlu insanlar" sloganıyla Türkiye'nin her yerinde halk sağlığı için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Atış, "Çocuklarımız kuduz ve bulaşıcı hastalıklardan ölmesin diye bunu kendimize şiar edindik. Ülkemizin her yerinde kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarına gönüllü olarak katılan bir derneğiz. Dernek olarak ülkemiz için elimizden geleni yapamaya devam edeceğiz." diye konuştu.