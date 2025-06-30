Bitlis Lisesi Mezunları 39 Yıl Sonra Bir Araya Geldi

BİTLİS Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 20 arkadaş, 39 yıl sonra buluştukları okullarında hasret giderdi. Burada öğretmenleri ile de bir araya gelen mezun öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Bitlis Lisesi'nden mezun olan Özcan Korgan, Müşfik Zülfikar ve Yavuz Hızal, bir süre önce Bitlis ve çeşitli kentlerde yaşayan arkadaşlarına ve dönemin öğretmenlerine ulaşmak istedi. Harekete geçen 3 arkadaş, 17 sınıf arkadaşına ve hayatta olan 6 öğretmenlerine ulaşabildi. Arkadaşlar, düzenledikleri organizasyonla bir araya gelmeyi başardı. Nemrut Krater Gölü, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Adilcevaz ve Tatvan'ı ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

'HER YERİ AĞLAYARAK GEZDİM'

Öğretmen ve mezun öğrenciler, daha sonra Bitlis merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 1986 yılında mezun oldukları okullarına geldi. 6/A Matematik sınıfına geçen öğretmen ve öğrenciler, burada gözyaşlarını tutamadı. Burada konuşan matematik öğretmeni Bayram Çetiner, "Ağlamak istiyorum, sizlerden saklamayacağım" dedi. Beden eğitimi öğretmeni Mahinur Çetiner de gözyaşlarına hakim olamadı. Çetiner, "Yeniden burada olmak bizleri duygulandırdı. Duygularımızı dile getiremiyorum. 1 hafta öncesinden bu duygu yoğunluğunu yaşamaya başladım. 39 yıl öncesine götürdü. Düzenleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu duyguları yaşatan öğrencilerime teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Her yeri ağlayarak gezdim" diye konuştu.

'ONLAR BİZLERİ AŞMIŞLAR'

Müzik öğretmeni Nihal Kılıç ise "Öğrencilerimiz bizleri 39 yıl öncesine götürdü. Çok mutluyuz. Aynı ruhla bir araya geldik. Bıraktığımız yerden yeniden başlamaya çalıştık. Onlar bizleri aşmışlar. Hepsi güzel yerlere gelmiş, çocuklarını okutmuşlar. Ama duygularımız aynı yerde buluştu. Ne kadar birbirimizi sevmiş ve saygı göstermiş olduğumuzu gördük. Aynı kucaklaşmaya devam ediyoruz" dedi.

'DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK'

Özcan Korgan, 1986 yılında Bitlis Lisesi'nden mezun olduklarını, ardından Bursa'ya taşındıklarını, daha sonra bir araya gelmek için organizasyon yaptıklarını belirterek, "Hocalarımızı da bu işe dahil ederek, böyle bir gezi organize ettik. Çok güzel oldu. Duygusal anlar da yaşadık, eğlendik de" diye konuştu. O dönemdeki notları okul müdürü tarafından kontrol edilen mezun öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten okuldan ayrıldı.