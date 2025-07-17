MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan leylek, veterinere götürüldü. Tedavisi yapılan leylek doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yenimahalle Mahallesi Elmadağ Sokak'ta büfe işleten Hakan Karakuyu, dün öğle saatlerinde iş yerine giderken yolda güçlükle yürüyen bir leylek olduğunu fark etti. Karakuyu, bitkin haldeki leyleğe su vermek istedi ancak içmedi. Bunun üzerine Karakuyu, arkadaşı Erdal Ertürk ile birlikte leyleği motosikletle bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Taner Çelik tarafından yapılan ilk muayenede, leyleğin herhangi bir kırığı ya da yarası olmadığı, ancak ciddi su kaybı yaşadığı tespit edildi. Çelik, leyleğe serum tedavisi ve besleme uyguladı. 45 dakika kadar sonra leylek kendine geldi. Tedavisi yapılan leylek doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Leyleği veterinere götürerek sağlığına kavuşmasını sağlayan Hakan Karakuyu, başlangıçta leyleği sahiplenmek istediklerini belirtip, Onu Alaşehir'in 'Yaren' leyleği yapmak istedik. Ancak, veterinerin yaşam koşullarının leylek için uygun olmadığını belirtip, doğal ortamında yaşamını sürdürmesi gerektiğini söylemesi üzerine bu fikrimizden vazgeçtik dedi.