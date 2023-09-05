Bingöl'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçmeler Mahallesi TOKİ konutları yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın çevredeki ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.