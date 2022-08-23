Bilimsel olarak kanıtlandı! Yeşil mercimeğin faydasını duyunca inanmakta güçlük çekeceksiniz

Kara Şimşek olarak da bilinen yeşil mercimeğin seveni kadar sevmeyi de hayli fazla. Ancak yeşil mercimekte yüzde 26'lı protein olduğunu duyanlar, inanmakta güçlük çekiyor.

Türkiye'de yemek çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle bazı yemeklere daha az rağbet gösteriliyor. Bu yemekler arasında pırasa, bamya ve yeşil mercimek var. Sofralarımıza 'Kara Şimşek' olarak gelen yeşil mercimeği sevenler kadar sevmeyenler de çoğunlukta.

FAYDASINI DUYANLAR İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Fakat yeşil mercimeğin faydalarını duyanlar inanmakta güçlük çekiyor. Nitekim, kırmızı ette yüzde 20 protein olmasına rağmen yeşil mercimekte yüzde 26 protein olması, duyanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor.

DİĞER FAYDALARI DA BİRBİRİNDEN İLGİNÇ

İşte 'Kara Şimşek' olarak bilinen yeşil mercimeğin diğer faydaları: