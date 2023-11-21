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Bilecik'te Yollar Genişliyor ve Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından Çavuşköy yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yol genişletme, Plentmiks Temel (PMT) serimi ve BSK serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından köy yolu hizmete açıldı ve diğer çalışmalar devam ediyor.