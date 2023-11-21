Bilecik'te Yollar Genişliyor ve Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından Çavuşköy yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yol genişletme, Plentmiks Temel (PMT) serimi ve BSK serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından köy yolu hizmete açıldı ve diğer çalışmalar devam ediyor.
Bilecik'te yollar genişliyor ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerince Çavuşköy yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. 2 bin metre boyunca; yol genişletme çalışmaları, Plentmiks Temel (PMT) serimi ve BSK serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından köy yolu vatandaşların kullanımına sunuldu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekiplerince çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam