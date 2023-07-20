Bilecik'te Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, Hasan Özmen'in kullandığı traktör devrildi ve Özmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Özmen'in cesedi morga gönderildi.