Bilecik'te Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, Hasan Özmen'in kullandığı traktör devrildi ve Özmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Özmen'in cesedi morga gönderildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Özmen'in kullandığı 11 TE 283 plakalı traktör, köy içerisinde seyir halindeyken tekerleğin boşluğa düşmesi neticesinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri traktör altında kalan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özmen'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Yaşam